CMA CGM и Adani Ports договорились о создании оператора терминала в порту Мундра

МАРСЕЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. CMA Terminals (входит в CMA CGM Group) и портовый оператор Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ, Индия) подписали соглашение о создании совместного оператора нового контейнерного терминала CT4 в порту Мундра сроком на 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Контейнерный терминал CT4 может принимать суда вместимостью 18 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), его мощность составляет 1,3 млн TEU в год. Согласно сообщению компаний, открытие нового терминала позволило порту Мундра стать крупнейшим контейнерным портом в Индии.

Проект был завершен на три месяца раньше запланированного срока. Запуск нового терминала приближает порт к цели удвоения мощности до 6,6 млн TEU, которая будет достигнута с уже начавшимся расширением существующего контейнерного терминала порта, партнером APSEZ в котором является MSC.