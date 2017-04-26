CMA CGM и Adani Ports договорились о создании оператора терминала в порту Мундра

Тюменские специалисты завоевали больше всех медалей на конкурсе "Славим человека труда!"Новости партнеров 26 апреля, 16:10
Сергей Шнуров о юбилейном концерте "Ленинграда". ВидеотрансляцияКультура 26 апреля, 16:07
Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Паршина и объявил его в розыскПроисшествия 26 апреля, 16:06
Брюс Кэссиди стал главным тренером клуба НХЛ "Бостон"Спорт 26 апреля, 16:02
Тереза Мэй: победа лейбористов на выборах грозит созданием "коалиции хаоса"Международная панорама 26 апреля, 15:55
Власти Петербурга сохраняют планы по строительству 15-20 станций метро за счет бюджетаТранспорт 26 апреля, 15:53
В Братске построят новый диагностический центрНовости партнеров 26 апреля, 15:53
Выставка "Последняя императрица. Документы и фотографии" открылась в здании Госархива РФКультура 26 апреля, 15:48
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в СирииАрмия и ОПК 26 апреля, 15:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАРСЕЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. CMA Terminals (входит в CMA CGM Group) и портовый оператор Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ, Индия) подписали соглашение о создании совместного оператора нового контейнерного терминала CT4 в порту Мундра сроком на 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.
Контейнерный терминал CT4 может принимать суда вместимостью 18 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), его мощность составляет 1,3 млн TEU в год. Согласно сообщению компаний, открытие нового терминала позволило порту Мундра стать крупнейшим контейнерным портом в Индии.
Проект был завершен на три месяца раньше запланированного срока. Запуск нового терминала приближает порт к цели удвоения мощности до 6,6 млн TEU, которая будет достигнута с уже начавшимся расширением существующего контейнерного терминала порта, партнером APSEZ в котором является MSC.