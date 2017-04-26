"Саратовские авиалинии" в мае начинают полеты из Калининграда в Санкт-Петербург

КАЛИНИНГРАД, 26 апреля. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" с 15 мая начнет выполнять рейсы по маршруту Калининград - Санкт-Петербург - Калининград в рамках программы субсидирования перевозок. Об этом сообщила в среду пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

"До 31 мая рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, в период с 1 июня по 15 октября частота полетов возрастет до ежедневной", - говорится в сообщении. Полеты будут выполняться в рамках реализации Федеральной программы субсидирования авиаперевозок. Стоимость авиабилета по спецтарифу составит 3,5 тыс. рублей, билеты на рейсы уже появились в продаже. На линии будут работать самолеты Ан-148 в конфигурации 83 места в эконом-классе.

Ранее сообщалось, что в рамках программы субсидирования полетов в Калининград с 15 мая по 15 октября 2017 года Росавиация планирует перевезти 181 тыс. пассажиров. На субсидии авиакомпаниям выделено суммарно 341,529 млн рублей. Готовность участвовать в программе перевозок по направлениям Москва - Калининград и Санкт-Петербург - Калининград со стоимостью билетов 3,8 тыс. и 3,5 тыс. рублей соответственно заявили семь авиакомпаний. Решается вопрос расширения маршрутной сети субсидированных перевозок за счет включения новых направлений из Сочи, Мурманска, Екатеринбурга и Архангельска.

В дирекции Храброво отметили, что на летний сезон авиакомпания "Нордавиа" уже запланировала рейсы из Калининграда в Мурманск и Архангельск. О готовности выполнять рейсы в Сочи, пока никто не заявил.

Субсидированные перевозки

В Министерстве развития инфраструктуры области ТАСС сообщили, что спрос на субсидированные перевозки из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург постоянно увеличивается с начала действия программы в 2011 году. В первый год, когда субсидированные билеты продавались гражданам в возрасте до 23 лет и старше 60 лет, льготой воспользовались чуть более 3,1 тыс. человек, спустя год после отмены этих ограничений - уже более 44,4 тыс. человек.

С 2013 по 2015 год льготными билетами пользовались от 19,4 тыс. до 20,5 тыс. человек в год, а в 2016 году поток сократился до 16,2 тыс. пассажиров. Тогда авиакомпании не использовали средства субсидий в полном объеме, что, как отметили в правительстве области, было связано с "искусственно созданным рядом авиакомпаний-участников программы дефицитом продаваемых мест по специальным тарифам в пик летних авиаперевозок".

На проблему ранее обратил внимание врио губернатора области Антон Алиханов. По его словам, в 2016 году компания "Аэрофлот", в частности, использовала только 68% объема субсидий. Этот вопрос, как отметил глава региона, был поднят на федеральном уровне, и перевозчики заверили, что впредь будут осваивать субсидии в полном объеме.