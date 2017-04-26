Объявлен конкурс на капремонт в порту Козьмино

НАХОДКА, 26 апреля. /ТАСС/. ООО "Транснефть - Порт Козьмино" объявило закрытый конкурс на капитальный ремонт береговых и причальных сооружений, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 339,79 млн рублей.

Согласно общей информации о конкурсе, дата окончания подачи заявок для участников - 16 мая этого года. Заказчик рассмотрит заявки и подведет итоги 16 июня 2017 года.

С момента запуска в эксплуатацию в 2009 году грузооборот "Транснефть - Порт Козьмино" увеличился вдвое. В 2017 году заявленная техническая возможность отгрузки нефти через порт Козьмино составляет 31,3 млн т. Всего с 2010 года в страны АТР было экспортировано более 155 млн тонн нефти.

Дальневосточный терминал "Транснефти" - ООО "Транснефть - Порт Козьмино", расположенный в конечной точке нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан в Находке Приморского края, предназначен для экспорта нефти сорта ESPO в страны АТР.