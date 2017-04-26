Действие Целевой модели рынка грузовых ж/д перевозок может быть продлено до 2025 года

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Действие разрабатываемой сейчас Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2020 года может быть продлено до 2025 года, заявил замминистра транспорта Алан Лушников в интервью корпоративному телевидению РЖД.

"Это уже достаточно сложно назвать моделью, это такой краткосрочный план действий. Я думаю, что мы обсудим возможность продления горизонта, потому что 2020 год - это уже, можно сказать, завтра. До 2025 года, мне кажется, было бы логично", - сказал он.

По словам Лушникова, дискуссия вокруг Целевой модели рынка продолжается.

В частности, обсуждается вопрос, должна ли она служить сохранению отраслевого статус-кво или быть моделью структурного изменения отрасли.

"Сейчас компания (РЖД - прим. ТАСС) предложила, и, на мой взгляд, это заслуживает внимания, делать это поэтапно. То есть первый шаг - это стабилизация ситуации в компании, потому что у нас есть серьезная проблема, которая состоит в том, что в связи с изменением структуры перевозок грузов, дальности и структуры грузооборота поменялся баланс компании - тарифной выручки в целом стало меньше", - сказал Лушников.

По его мнению, в текущих условиях нужно сбалансировать ситуацию с тарифными доходами, возможно поменять настройки прейскуранта, изменить структуру издержек компании. После этого РЖД допускают возможность структурных изменений. "Я знаю, что там обсуждается и создание компаний-перевозчиков, и либерализация в этой части, но в рамках пилота и по итогам какого-то периода времени", - отметил замминистра. "Мы должны будем в ближайшее время прийти в правительство и это обсудить, принять решение. Мне кажется, мы до конца апреля продвинемся в этом направлении", - заключил он.

Поручение разработать и представить предложения по Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок, а также по формированию организационной модели функционирования пассажирского комплекса было дано Минэкономразвития, Минтрансу, министру РФ Михаилу Абызову, заинтересованным органам исполнительной власти, РЖД и Совету потребителей РЖД на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам развития железнодорожной транспорта в июне 2015 года.

В ноябре 2016 года начальник департамента управления бизнес-проектами РЖД Андрей Тонких говорил, что, согласно предлагаемой компанией целевой модели, на первом этапе, длительность которого оценивается в пять лет, будет происходить настройка регуляторной модели без серьезных структурных изменений. При этом РЖД сохранит статус монопольного владельца инфраструктуры и общесетевого перевозчика. Если заложенные моделью показатели будут не достигнуты в рамках первого этапа, произойдет переход ко второму этапу, который будет состоять из двух шагов. Первый шаг составляет порядка трех лет, это выделение перевозочного бизнеса на базе созданных бизнес-единиц в дочернее общество с возможным созданием условий для развития рынка перевозчиков. В случае, если в рамках первого шага не будет достигнута эффективность, предполагается переход ко второму шагу - это создание условий для развития конкуренции и либерализации цен на рынке перевозок грузов. По словам Тонких, уже после этого можно рассматривать вопрос о предложениях по приватизации миноритарного пакета перевозочного бизнеса.