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AirBaltic начала полеты по маршруту Рига - Казань

Экономика и бизнес Транспорт
27 апреля, 9:51 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов

В неделю планируется выполнение двух рейсов

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РИГА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic начала полеты по маршруту Рига - Казань. Согласно информации на сайте международного аэропорта Риги, первый рейс из столицы Латвии в Казань отправился в среду в 23:44 по местному времени.

"Российский рынок авиаперевозок хорошо развивается, и открытием нового маршрута мы еще сильнее укрепляем присутствие на нем. Надеемся на хороший результат", - заявил корреспонденту ТАСС вице-президент по корпоративным коммуникациям AirBaltic Янис Ванагс.

На маршруте Рига - Казань у AirBaltic будет работать Boeing 737. В неделю планируется выполнение двух рейсов. Продолжительность полета составит 2 часа 25 минут.

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