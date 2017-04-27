Китайская корпорация СOMAC получила 570 заказов на готовящийся к первому полету С919

ШАНХАЙ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) получила 570 заказов на свой реактивный пассажирский авиалайнер С919, который в начале мая должен совершить первый тестовый полет. Об этом сообщил в четверг генеральный директор COMAC Хэ Дунфэн на состоявшейся в Шанхае совместной конференции Управления гражданской авиации Китая с Европейским агентством авиационной безопасности (EASA), которая была посвящена вопросам безопасности полетов.

По его словам, в настоящее время ведется работа по сертификации С919 в Китае. Вопрос получения разрешения на полеты данного самолета в страны ЕС, сообщил Хэ Дунфэн, также будет одной из тем двусторонних переговоров, пишет информационный портал "Синьминьван".

Что касается подготовки к первому полету, то авиалайнер последние несколько недель проходил испытания по рулению в шанхайском международном аэропорту Пудун. Как уточнил гендиректор COMAC, в общей сложности было проведено 118 различных предполетных тестов, включая испытания по рулению на взлетно-посадочной полосе на разных скоростях. В опубликованном накануне заявлении корпорации "Шанхайский аэропорт" говорилось, что тестовый полет С919 запланирован на начало мая. Источник ТАСС в международном аэропорту Пудун, где будут проходить испытания, сообщил в четверг, что первый полет может состоятся уже 5 мая.

C919 сошел с конвейера в ноябре 2015 года. Разработка этого узкофюзеляжного авиалайнера началась в 2008 году с целью снизить зависимость рынка воздушного транспорта КНР от продукции западных производителей. Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 150 до 174). Средняя дальность полета C919 составит порядка 4 075 км.

По оценкам экспертов, С919 будет стоять в одном ряду с Boeing 737 и A-320, но при этом отличаться некоторыми характеристиками. В частности, ожидается, что китайский авиалайнер будет более экономичным.