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Власти Сахалина предлагают ввести режим порто-франко на Углегорский район

Экономика и бизнес Транспорт
27 апреля, 10:11 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Режим свободного порта сейчас действует в четырех дальневосточных регионах и распространен на Корсаковский городской округ Сахалинской области

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Правительство Сахалинской области выступает за распространения режима свободного порта Владивосток на территорию Углегорского городского округа. Об этом сообщил в четверг во время отчета в областной думе о результатах деятельности регионального правительства губернатор региона Олег Кожемяко.

"Для нас это очень важно, поскольку там будут реализованы инвестпроекты по добыче угля, логистике, выполнению ремонтных работ и оказанию сервисных услуг. Планируется создание 1 тыс. 300 новых рабочих мест", - сказал он.

Губернатор добавил, что в прошлом году в Углегорском районе приступили к созданию крупнейшего на Сахалине экспортно-ориентированного угольного кластера на базе Солнцевского месторождения. В результате этой работы увеличилась добыча угля. Если в 2015 году она составляла 3,2 млн тонн, то в 2016 году выросла до 4 млн тонн, по итогам 2017 года ожидается добыча свыше 5 млн тонн. Кожемяко добавил, что региональные власти направили заявку о распространении режима свободного порта и на другие муниципалитеты - Невельск, Холмск, Поронайск.

Режим свободного порта сейчас действует в четырех дальневосточных регионах и распространен на Корсаковский городской округ Сахалинской области. В его рамках будут реализованы проекты по созданию рыбного логистическо- перерабатывающего центра (рыбная биржа) в порту Корсаков и строительству морского пассажирского терминала для круизных судов и др.

Будущие компании-резиденты свободного порта Корсаков получат ряд льгот. В первые пять лет деятельности они освобождаются от налогов на прибыль и имущество. Кроме того, власти Корсакова решили на этот же период обнулить и налог на землю. Также для инвесторов сокращено время контрольных проверок.

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