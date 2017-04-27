СМИ: Минтранс предлагает назначить "Администрацию СМП" единым логистическим оператором

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта предложило сделать ФКУ "Администрация Северного морского пути" ("Администрация СМП") единым логистическим оператором в регионе, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта министерства Виталия Клюева.

Предполагается, что в рамках этой инициативы организация будет наделена функциями по гидрографии, обеспечению аварийно-спасательной готовности в регионе и оперированию арктическим ледокольным флотом. По словам источников "Ъ", идею уже поддержали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и вице-премьер Дмитрий Рогозин.

В данный момент обсуждаются и прорабатываются предложения о том, чтобы "Администрация СМП" занялась всеми вопросами Арктики, в том числе организацией логистики, координацией коммерческого судоходства и госресурсов, оказанием информационных услуг по перевозке грузов, рассказывает Клюев. В частности, речь идет о модели оперирования ледокольным флотом - "это может быть прямое оперирование или только координация", - добавляет он. В отношении гидрографии "Администрация СМП" может получить функции Росморречфлота, в частности, промеров, создания морских навигационных карт и так далее.

Передача функций работающих в регионе на данный момент "Администрации СМП", "Атомфлота", Росморпорта, ВМФ, Госморспасслужбы Росморречфлота и других организаций одной структуре позволит решить сразу несколько задач и сэкономить деньги, отмечают в Минтрансе.

Когда именно будет подготовлен полный список задач и функций "Администрации СМП" как единого оператора, Клюев затруднился ответить "Ъ", добавив, что соответствующее решение потребует внесения изменений в законодательство.

Создание единого оператора СМП обсуждается больше года. На пленарном заседании Международного арктического форума в Архангельске в марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос создания отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие СМП и прилегающих опорных территорий.

"Администрация СМП" существует с 1999 года и монопольно занимается административными вопросами навигации по СМП, в частности, выдает разрешения на плавание.