Польша подписала соглашение о единичной поставке СПГ из США

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ВАРШАВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Первый танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из США в июне придет в польский газопорт в Свиноуйсьце, сообщил заместитель главы польской энергетической компании PGNIG Мачей Возняк журналистам в четверг.
"Газ поставит фирма Cheniere Energy. Это первые поставки американского газа не только в Польшу, но и в Северную Европу. Мы купили этот газ по очень хорошей цене", - сказал он на пресс-конференции, подчеркнув, что это спотовое соглашение.
"Это очень важное соглашение, которое выгодно с финансовой точки зрения. Но прежде всего, это независимость от поставок одного поставщика, независимость от российского газа", - оценила в эфире Польского телевидения премьер-министр Польши Беата Шидло.
Глава PGNIG Петр Возняк, в свою очередь, подчеркнул, что польская сторона рассчитывает также на подписание с США долгосрочного соглашения. По его словам, Польша последовательно реализует стратегию диверсификации поставок газа.