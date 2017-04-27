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РЖД в I квартале увеличили спецзакупки у малого и среднего бизнеса на 40%, до 13 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
27 апреля, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Общий объем закупок компании у субъектов МСП достиг 26,4 млрд рублей, что составляет 39,4% от общего объема закупок РЖД

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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Доля закупок ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), в которых могут участвовать только компании малого и среднего предпринимательства (МСП), в первом квартале 2017 года увеличилась на 39,7% - до 13 млрд рублей, говорится в сообщении РЖД.

Общий объем закупок компании у субъектов МСП достиг 26,4 млрд рублей, что составляет 39,4% от общего объема закупок РЖД.

Государством установлен минимальный порог участия малого бизнеса в торгах государственных компании в 18% от общего объема закупок.

По итогам 2016 года доля закупок у малого и среднего бизнеса составила 50,3% от совокупного годового стоимостного объема заключенных договоров.

Экономия компании от увеличения конкурсных закупок у малого и среднего бизнеса в первом квартале составила 9,8% или 1,6 млрд рублей. При этом количество субъектов МСП в торгах превысило 6 тыс. участников - это более половины всех участников торгов.

План закупок ОАО "РЖД" на 2017 год по состоянию на конец I квартала предусматривает приобретение товаров и услуг на 443,1 млрд рублей. Объем закупок, участниками которых могут быть исключительно субъекты МСП, составит 47,7 млрд рублей или 29% от общего объема.

РЖД в течение нескольких лет упрощают доступ малого предпринимательства к закупкам. В частности, исключен ряд квалификационных требований при закупке стандартной продукции, предусмотрено проведение закупок среди субъектов МСП исключительно в электронной форме.

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