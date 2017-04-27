ФГК в I квартале увеличила погрузку на Октябрьской желдороге на 55%, до 2,5 млн тонн

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Объем погрузки АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) на полигоне Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе-марте 2017 года составил 2,5 млн тонн, что на 55% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба оператора.
По словам директора Санкт-Петербургского филиала ФГК Игоря Журавеля, на полигоне дороги организовано эффективное взаимодействие с Октябрьским территориальным центром фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) и Октябрьской дирекцией управления движением ОАО "РЖД" в целях вывоза готовой продукции от грузоотправителей региона, в основном минерально-строительного и железорудного комплекса.
"За первый квартал 2017 года рост перевозок в подвижном составе АО "ФГК" в общем объеме перевозок на полигоне Октябрьской железной дороги составил +38% к аналогичному периоду прошлого года преимущественно за счет увеличения в 2,4 раза отгрузки строительных грузов со станций Республики Карелия и Ленинградской области, в том числе для нужд инфраструктуры ОАО "РЖД". Рост также отмечен при перевозках в полувагонах АО "ФГК" черных металлов - в 6 раз, лома черных металлов - в 4 раза, руды - в 1,3 раза и других", - подчеркнул Игорь Журавель.
Как отметил директор ООО "Карелприродресурс" Игорь Ефремов, совместная с АО "ФГК" работа направлена на вывоз продукции с собственных месторождений Ранта-Мяки, Леппясюрья, Большая Уя: "Благодаря ритмичной подаче полувагонов АО "ФГК" мы своевременно обеспечиваем нужды российской строительной отрасли в целях реализации дорожно- строительных, жилищных и инфраструктурных проектов".
В сегменте перевозок в крытых вагонах ФГК на полигоне ОЖД приросли к уровню прошлого года: бумага - на 38%, лесные грузы - на 32%, минерально-строительные грузы - на 8% и др.
Перевозки на платформах оператора показали рост черных металлов - в 4 раза, сельскохозяйственных машин - в 2 раза, сборных грузов - в 1,6 раза и др.
Объем перевозок в цистернах ФГК вырос на 9%.
АО "Федеральная грузовая компания" начало хозяйственную деятельность в 2010 г. Основным видом деятельности является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно- экспедиционных и иных услуг. Объем перевозок в 2016 г. вырос на 13%, до 187 млн тонн. Вагонный парк в оперировании ФГК насчитывает 152,5 тыс. единиц подвижного состава.