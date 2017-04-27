Гендиректор: аэропорт Жуковский надеется выйти на IPO в течение 2-3 лет

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Жуковский может выйти на IPO (Initial Public Offering, первая публичная продажа акций) в течение 2-3 лет, сообщил журналистам гендиректор ОАО "Рампорт Аэро" (управляющая авиакомпания Жуковского) Томас Вайшвила.

"Стратегическая задача нашего менеджмента - сделать все, чтобы в нужный момент все результаты и активы компании были бы настолько привлекательны, что то, что хотят наши акционеры, они увидели бы в предложениях на IPO, - сказал он.- Мы надеемся, что в течение 2-3 лет мы будем готовы нашим акционерам показать тот результат, который они надеются увидеть".

По словам гендиректора "Рампорт Аэро", одним из условий тендера по выбору инвестора аэропорта была возможность вывести компанию на IPO на втором или третьем этапе развития аэропорта.

Как ранее сообщала газета "Ведомости", председатель совета директоров Avia Solutions Group (владеет 75% в совместном со структурой "Ростеха" предприятии "Рампорт Аэро") Гедиминас Жемялис планирует вывести оперирующую аэропортом компанию на биржу. Однако сроки размещения компании на бирже не были определены.

Аэропорт Жуковский открыт весной 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией "ЮВТ-Аэро" в Казань 1 ноября.