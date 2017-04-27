РЖД в 2017 году вложат в развитие Архангельского региона Северной ж/д более 1,5 млрд руб.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в развитие Архангельского региона Северной железной дороги (СЖД) в 2017 году составит более 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении магистрали.

С начала года Архангельский регион СЖД уже израсходовал почти 500 млн руб., инвестированных холдингом в развитие инфраструктуры.

Большая часть средств - 419 млн рублей - предназначена на модернизацию путевого комплекса. Кроме того, реализуется ряд мероприятий по повышению пожарной безопасности железнодорожных вокзалов станций Сия, Луковецкий, Юрас, Глубокое-Новое. В планах - модернизация канализационных очистных сооружений на станции Малошуйка.

Инвестиции в развитие позволят повысить устойчивость работы предприятий, обеспечить безопасность и бесперебойность доставки пассажиров и грузов, отмечается в сообщении.