Власти: верфь "Новатэка" под Мурманском начнет работу в 2019 году

МУРМАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Верфь по строительству крупнотоннажных морских сооружений "Новатэка" в селе Белокаменка на берегу Кольского залива начнет работу в 2019 году, сообщила губернатор региона Марина Ковтун в четверг.

"Ввод в эксплуатацию первого сухого дока запланирован на июнь 2019 года, второго дока - на декабрь 2019 года, цехов по изготовлению модулей - в августе 2020 года", - сказала глава региона на заседании в облдуме.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) и стабильного газового конденсата, морских добычных комплексов, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, которые будут использоваться для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений. Площадь верфи составит более 150 га. Здесь будут созданы производственные мощности для изготовления металлоконструкций и модулей технологических линий, 2 уникальных по размеру сухих дока, вахтовый городок.

Строительство центра начнется после прохождения экспертизы проектной документации в июне текущего года. Инвестиции в первую очередь оцениваются в 25 млрд рублей. Общая стоимость проекта, по уточненным данным предприятия, составит 50 млрд рублей. "С учетом масштабности запланированного объема инвестиций и создания по меньшей мере 6,5 тысячи рабочих мест проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области", - отметила губернатор.