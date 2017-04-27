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На двух литовских КПП на границе с РФ сохраняются многочасовые очереди фур

Экономика и бизнес Транспорт
27 апреля, 13:30 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов

В текущем году очереди прошлой и текущей недели стали самыми большими на литовско-российских КПП

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ВИЛЬНЮС, 27 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Водители грузовых автомобилей, стоящих в очереди на двух из четырех международных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на выезде из Литвы в Калининградскую область РФ, будут ожидать пропуска через границу до 10 часов. Об этом свидетельствуют постоянно обновляемые данные на сайте дирекции КПП при Министерстве транспорта и коммуникаций балтийской республики.

На КПП в Панемуне въезда в Калининградскую область по состоянию на 12:00 мск ожидало 45 машин. По прогнозу ведомства, на пересечение границы им потребуется около 10 часов. На КПП в Кибартай в двухчасовой очереди ожидало 25 фур. Это свидетельствует о переориентировании потока грузовиков.

В среду ситуация была обратной с ожиданием в 7 часов в Кибартай и в 4 часа в Панемуне.

Ликвидировать очередь, которая в выходные на переходе в Кибартай (КПП в Панемуне был свободен) составляла до 90 фур, в последующие рабочие дни не удалось, она лишь уменьшилась примерно наполовину.

В текущем году очереди прошлой и текущей недели стали самыми большими на литовско-российских КПП. Всего их - четыре. Переходы в Рамонишкяй и Ниде в четверг свободны.

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