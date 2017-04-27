"Уральские авиалинии" планируют увеличить количество рейсов из Жуковского в Израиль

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" к июлю планирует увеличить количество рейсов из аэропорта Жуковский в Тель-Авив до четырех в неделю, сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.
"Из Жуковского прямым рейсом в Тель-Авив можно будет летать три раза в неделю на лайнерах Airbus 321, время в пути составит четыре часа и 15 минут. А уже с июля количество рейсов увеличится до четырех в неделю. Тель-Авив стал пятым направлением авиакомпании "Уральские авиалинии" из международного аэропорта Жуковский. Ожидается, что направление будет пользоваться большим спросом со стороны путешественников", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" 26 апреля совершила первый рейс из аэропорта Жуковский в аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Израиле.
Аэропорт Жуковский открылся весной 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией "ЮВТ-Аэро" в Казань 1 ноября. Эта воздушная гавань управляется компанией "Рампорт Аэро" (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры госкорпорации "Ростех").
Сейчас из Жуковского в основном выполняются рейсы в страны ближнего зарубежья.