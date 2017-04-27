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Суд перенес рассмотрение иска Приморского торгового порта к ФАС на 8 июня

Экономика и бизнес Транспорт
27 апреля, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Ранее антимонопольное ведомство открыло производства против нескольких стивидоров из-за высоких тарифов на услуги

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение иска ООО "Приморский торговый порт" (ПТП, входит в группу НМТП) к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по делу о завышении цен на услуги по перевалке нефти на 8 июня, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд рассмотрел ходатайство, считает необходимым отложить судебное разбирательство с целью получения заявителем ответа на представленное письмо в Минэнерго. Ходатайство об истребовании доказательств остается открытым до следующего заседания, (будет - прим. ТАСС) рассмотрено на следующем заседании с учетом ответа на ваше письмо", - сообщила судья, обращаясь к представителю ПТП.

Вместе с тем суд отказал в ходатайстве ПТП о назначении судебной экспертизы по делу, так как "имеющиеся доказательства позволяют рассмотреть спор по существу без проведения экспертизы".

Представитель ПТП также выступил с двумя ходатайствами об истребовании доказательств у "Транснефти" и Минэнерго. Истец считает, что график транспортировки нефти на экспорт, утверждаемый Минэнерго не обязывает нефтяные компании выбирать конкретный порт.

"Нефтяные компании имеют реальную возможность изменить направление отгрузки нефти и, фактически, делают это, изменяя направление отгрузки нефти с порта Приморск на порт Усть-Луга и делают это в пределах Балтийского бассейна", - пояснил представитель ПТП.

Ранее ФАС заявила, что может вернуться к регулированию тарифов ПТП, который ранее был признан виновным в завышении цен на услуги по перевалке нефти, если он не исполнит предписание. Чтобы избежать данной меры, стивидору необходимо отменить монопольно высокую цену на услуги по перевалке нефти, установив ее на уровне тарифов года, предшествующего году начала нарушения, с возможностью индексации на уровень инфляции.

Кроме того, ФАС считает целесообразным переход к установлению исключительно рублевых тарифов на услуги погрузки и выгрузки.

Ранее ФАС открыла производства против нескольких стивидоров из-за высоких тарифов на услуги. Их фигурантами стали "Мурманский морской торговый порт", "Новороссийский морской торговый порт", "Первый контейнерный терминал", "Петролеспорт", "Агросфера", "Контейнерный терминал Санкт-Петербург, "Восточная стивидорная компания", "Приморский торговый порт" и "Туапсинский морской торговый порт".

ФАС уже признала НМТП нарушившим антимонопольное законодательство путем злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в порту Новороссийск. ФАС предписала НМТП перечислить в федеральный бюджет доход, полученный от монополистической деятельности.

Глава ведомства Игорь Артемьев заявлял, что ФАС наложит на стивидоров "очень серьезный" оборотный штраф, который может составить до 15% от годового оборота компаний.

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