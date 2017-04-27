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Выручка C.H. Robinson в I квартале 2017 г. выросла на 11% на фоне роста объемов перевозок

Экономика и бизнес Транспорт
27 апреля, 15:27 UTC+3

Чистая прибыль выросла на 2,6%, до $122 млн

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МИННЕАПОЛИС, 27 апреля. /ТАСС/. Выручка четвертой крупнейшей в мире логистической компании C.H. Robinson Worldwide в первом квартале выросла на 11% на фоне роста объемов перевозок во всех подразделениях и составила $3,4 млрд, сообщает компания.

Согласно квартальному отчету оператора, чистая выручка составила $568 млн, что на 0,9% больше, чем годом ранее, чистая прибыль выросла на 2,6%, до $122 млн.

C.H. Robinson имеет три подразделения: сервис по наземной перевозке в Северной Америке NAST, глобальный экспедиторский сервис Global Forwarding и сервис по закупке и дистрибуции скоропортящихся продуктов питания Robinson Fresh.

Совокупная выручка подразделения NAST за прошедший квартал выросла на 10,5% и составила $2,3 млрд, чистая выручка сократилась на 3%, до $372,4 млн на фоне снижения чистой выручки от автомобильных перевозок на 5,7%, до $267,6 млн, несмотря 11% рост объемов перевозок. Чистая выручка от сборных перевозок увеличилась на 7,1%, до $93,5 млн, объем сборных отправок - на 8,5%, чистая выручка от интермодальных перевозок сократилась на 17,3%, до $7,2 млн, несмотря на рост объемов.

Выручка подразделения Global Forwarding за первые три месяца года увеличилась на 33,5%, до $468,8 млн, чистая прибыль - на 14,7%, до $106,5 млн.

Robinson Fresh - подразделение, которое занимается закупкой, продажей и дистрибуцией свежих фруктов, овощей и других скоропортящихся продуктов, сократило выручку за прошедший квартал на 2,4%, до $550,4 млн, чистую прибыль - на 2,3%, до $56,8 млн. Чистая выручка от транспортных услуг Robinson Fresh снизилась на 8,6%, до $26,4 млн.

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