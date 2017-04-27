По программе субсидирования авиаперевозок в РФ в I квартале обслужено 75 тыс. человек

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. По программе субсидирования региональных авиаперевозок в РФ в январе-марте 2017 года выполнено 1 673 парных рейса, перевезено 75 тыс. пассажиров на сумму бюджетных ассигнований в размере 499,3 млн рублей, говорится в сообщении Росавиации.

В первом квартале авиакомпании выполняли полеты по 124 маршрутам между 86 городами, расположенными в 8 федеральных округах. По 83 направлениям полеты осуществляются на условиях софинансирования с субъектами РФ по принципу 50/50.

За аналогичный период прошлого года было выполнено 1 698 парных рейсов, перевезено 78,4 тысячи пассажиров на сумму бюджетных ассигнований в размере 388,97 миллионов рублей.

По итогам трех первых месяцев наиболее востребованными направлениями стали: Хабаровск-Оха (авиакомпания "Аврора" обслужила 2897 пассажиров); Новосибирск-Байкит (авиакомпания "КрасАвиа" обслужила 2866 пассажиров); Уфа-Ноябрьск (авиакомпания "Красавиа" - 2848 пассажиров); Санкт-Петербург - Усинск (авиакомпания "Комиавиатранс" - 2233 пассажиров); Бугульма-Нижневартовск (авиакомпания "ЮВТ Аэро" - 2164 пассажира).

Всего на реализацию программы субсидирования в текущем году в федеральном бюджете заложено 3,4 млрд рублей. Перевозки выполняются круглогодично на региональных воздушных судах типа SSJ-100, Ан-148, Ан-24/26/28, L-410, CRJ 100/200, ATR-42, EMB-145 и DHC-6-Q400 и др.