ПГК в I квартале удвоила погрузку лома на Октябрьской желдороге

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-марте 2017 года перевез 78 тыс. тонн лома в полувагонах, в 2,3 раза превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте увеличился в 2 раза и достиг 39 млн т-км, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что положительная динамика обусловлена увеличением объемов погрузки лома черных металлов в адрес предприятий ПАО "Северсталь" и группы НЛМК в рамках сервисных контрактов, а также ростом спроса на металлолом в условиях положительной конъюнктуры рынка.

В частности, объем перевозок лома для ПАО "Северсталь" по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос в 2 раза и составил более 69 тонн, для предприятий Группы НЛМК ("Новолипецкий металлургический комбинат" и электрометаллургический завод НЛМК-Калуга) - в 3,5 раза, до 6 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Октябрьской железной дороги до станций Северной, Московской и Юго-Восточной железных дорог.