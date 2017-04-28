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Власти: грузооборот порта Магадана в 2017 году увеличится на 20%

Экономика и бизнес Транспорт
28 апреля, 9:56 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 28, апреля. /ТАСС

Развитие порта связано и с перспективами освоения магаданского шельфа

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МАГАДАН, 28 апреля. /ТАСС/. Реконструкция Магаданского морского торгового порта, проводимая в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" будет способствовать увеличению грузооборота предприятия. Только в 2017 году региональные власти прогнозируют увеличение данного показателя на 20%, сообщил корреспонденту ТАСС губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

"После реконструкции причалов грузооборот будет постепенно расти. Мы уже регистрируем положительную динамику - в прошлом году обработано около 1 млн тонн. В этом году будет больше, думаю, что рост составит 20%", - сказал Печеный.

Он отметил, что на причальные стенки, реконструкция которых сейчас финансируются по федеральной программе, ложится основная нагрузка по переработке контейнерных грузов. "Сегодня важно, чтобы эти два причала действительно были надежны и позволяли перерабатывать больше судов. Помимо модернизации причалов запланирована и механизация: мы уже приобрели за счет собственных инвестиций два новых колесных крана. Все это вместе даст возможности развития", - подчеркнул губернатор.

По его словам, развитие порта связано и с перспективами освоения магаданского шельфа. "Компания "Роснефть" уже сформировала небольшую базу по освоению шельфа именно в морском торговом порту", - сказал Печеный.

Морской порт Магадан расположен на берегу бухты Нагаева, которая по размерам, метеорологическим и гидрологическим условиям удобна для захода крупнотоннажных морских судов. Порт доступен для больших судов, открыт для навигации круглый год - зимой суда проводятся в порт с помощью линейных ледоколов, основными корреспондирующими направлениями порта Магадан являются: Ванинское, Находкинское и Восточного порта. Основные направления внешнеэкономических грузопотоков: Магадан - порты Южной Кореи, Магадан - порты США. Порт открыт для захода иностранных судов, имеется пограничный и таможенный пост, таможенный склад.

Через порт осуществляется основная транспортная связь центральных районов Колымы и Якутии с портами Дальневосточного бассейна и зарубежья. Около 99% ввозимых грузов на территорию области, в том числе 100% твердого, жидкого топлива, тяжелой техники и строительных материалов поступает в Магаданскую область через морской порт города. На капитальные работы в порту из федерального бюджета предусмотрено выделение более 1 миллиарда рублей. После реконструкции причальных гидротехнических сооружений будут созданы условия для увеличения грузового оборота порта в два раза - до 3 млн тонн.

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