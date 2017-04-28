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Владивосток и японский город Осака связал прямой авиарейс компании S7 Airlines

Экономика и бизнес Транспорт
28 апреля, 10:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

Авиарейсы в Японию из городов Дальнего Востока стали в этом году одним из самых востребованных направлений в работе авиакомпаний

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Прямой регулярный авиарейс связал Владивосток и японский город Осака. Полеты по новому маршруту начала выполнять компания S7 Airlines на воздушном судне А-320, сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивосток в пятницу.

"28 апреля из аэропорта Владивосток открыт новый прямой регулярный рейс на международном направлении. Авиакомпания S7 Airlines приступила к выполнению полетов в японский город Осака. Полеты по маршруту Владивосток - Осака будут выполняться на воздушном судне А-320 еженедельно по средам и пятницам. Воздушное судно имеет комфортабельную компоновку салонов эконом и бизнес-класса и рассчитано на перевозку 158 пассажиров", - говорится в сообщении.

Авиарейсы в Японию из городов Дальнего Востока стали в этом году одним из самых востребованных направлений в работе авиакомпаний. В частности, более чем вдвое, до ежедневных вылетов, увеличена частота регулярных рейсов в Токио, которые осуществляют компании "Аврора" и S7 Airlines. Это связано с увеличением туристического потока как из России в Японию, так и в обратном направлении.

"В первом квартале 2017 года пассажиропоток аэропорта Владивосток на японском направлении вырос на 22%. В летнем сезоне мы ожидаем еще более высокий рост благодаря как увеличению потока туристов из Японии, так и повышению интереса к поездкам в Японию со стороны населения края",- отметил директор по авиационной коммерции международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.

Всего с начала года пассажиропоток через международный аэропорт Владивосток составил более 403 тыс. человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2016 года. На внутренних авиалиниях было обслужено более 248 тыс. человек, что составляет 3% роста к 2016 году. На международных воздушных линиях с начала года было обслужено 155 тыс. пассажиров, что на 31% выше показателя прошлого года.

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