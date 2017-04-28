СМИ: "Северная верфь" будет проводить еще один конкурс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения в действиях АО "СЗ "Северная верфь", которое в конце марта объявило запрос предложений на строительство нового судостроительного комплекса, и предписала аннулировать закупку до 5 мая, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сайт госзакупок.

С жалобой на действия предприятия обратилось ООО "ТИК".

Согласно публикации, максимальная цена контракта "Северной верфи" составила 6,3 млрд рублей. До декабря 2018 года нужно построить стапельные площадки с эллингом, крановым оборудованием для сборки корпусов судов длиной до 250 м и весом до 25 тыс. т, производственные и вспомогательные здания, объекты энергетической инфраструктуры.

Заявки подали четыре компании: АО "Концерн Титан-2" предложило выполнить работы за 6,14 млрд рублей, АО "Метрострой" - за 6,27 млрд, ООО "Больверк" - за 6,31 млрд, тюменское АО "Промстрой" - за 8,35 млрд. Подведение итогов было назначено на 20 апреля.

По сообщению пресс-службы ведомства, выбран неверный способ определения исполнителя работ. Согласно положению о закупках, "Северная верфь" проводит запрос цен только для выбора поставщика продукции, а в данном случае закупались строительные работы, пояснили в ФАС.

"При проведении запроса цен оценивать заявки и выбирать победителя можно только на основе предлагаемых участниками цен. Однако строительство судостроительного комплекса - технически сложная и ответственная работа, и если заказчик хочет оценивать заявки участников не только по цене, но еще и по другим критериям, таким как качество или квалификация, то закупку таких работ целесообразно проводить путем конкурса", - приводит газета слова заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.

По словам экспертов, ознакомленных с данными ФАС, закупочная документация в нарушение закона не содержала в себе проектно-сметную документацию. Одного этого достаточно, чтобы аннулировать итоги, объясняют они. Возможно, верфь стремилась максимально упростить и ускорить процесс выбора поставщика, полагают эксперты.

"Мы устраняем замечания и вновь проведем конкурсную процедуру", - сообщила "Ведомостям" представитель "Северной верфи".

"Мы будем заново рассматривать возможность участвовать в конкурсе", - поделился с газетой представитель "Метростроя". Если конкурс объявят, "Концерн Титан-2" будет участвовать в нем, сообщила "Ведомостям" представитель концерна.