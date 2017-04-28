Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Северная верфь" будет проводить еще один конкурс

Экономика и бизнес Транспорт
28 апреля, 10:18 UTC+3

"Мы устраняем замечания и вновь проведем конкурсную процедуру", - сообщила "Ведомостям" представитель судостроительного предприятия

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения в действиях АО "СЗ "Северная верфь", которое в конце марта объявило запрос предложений на строительство нового судостроительного комплекса, и предписала аннулировать закупку до 5 мая, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сайт госзакупок.

Смотрите также

ФАС предписала "Северной верфи" аннулировать запрос цен на строительство новых мощностей

С жалобой на действия предприятия обратилось ООО "ТИК".

Согласно публикации, максимальная цена контракта "Северной верфи" составила 6,3 млрд рублей. До декабря 2018 года нужно построить стапельные площадки с эллингом, крановым оборудованием для сборки корпусов судов длиной до 250 м и весом до 25 тыс. т, производственные и вспомогательные здания, объекты энергетической инфраструктуры.

Заявки подали четыре компании: АО "Концерн Титан-2" предложило выполнить работы за 6,14 млрд рублей, АО "Метрострой" - за 6,27 млрд, ООО "Больверк" - за 6,31 млрд, тюменское АО "Промстрой" - за 8,35 млрд. Подведение итогов было назначено на 20 апреля.

По сообщению пресс-службы ведомства, выбран неверный способ определения исполнителя работ. Согласно положению о закупках, "Северная верфь" проводит запрос цен только для выбора поставщика продукции, а в данном случае закупались строительные работы, пояснили в ФАС.

"При проведении запроса цен оценивать заявки и выбирать победителя можно только на основе предлагаемых участниками цен. Однако строительство судостроительного комплекса - технически сложная и ответственная работа, и если заказчик хочет оценивать заявки участников не только по цене, но еще и по другим критериям, таким как качество или квалификация, то закупку таких работ целесообразно проводить путем конкурса", - приводит газета слова заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.

По словам экспертов, ознакомленных с данными ФАС, закупочная документация в нарушение закона не содержала в себе проектно-сметную документацию. Одного этого достаточно, чтобы аннулировать итоги, объясняют они. Возможно, верфь стремилась максимально упростить и ускорить процесс выбора поставщика, полагают эксперты.

"Мы устраняем замечания и вновь проведем конкурсную процедуру", - сообщила "Ведомостям" представитель "Северной верфи".

"Мы будем заново рассматривать возможность участвовать в конкурсе", - поделился с газетой представитель "Метростроя". Если конкурс объявят, "Концерн Титан-2" будет участвовать в нем, сообщила "Ведомостям" представитель концерна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп хочет получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание ПРО THAAD
2
В России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО
3
Тиллерсон заявил, что РФ и США не решали свои крупные проблемы в ходе его визита в Москву
4
Белый дом причислил предполагаемую изоляцию России в ООН к достижениям Трампа
5
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
6
Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации"
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама