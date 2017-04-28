Скидка для "Алтайвагона" позволит ликвидировать дискриминацию производителя

БАРНАУЛ, 28 апреля. /ТАСС/. Решение ФАС о предоставлении скидки на порожний пробег для инновационного вагона производства "Алтайвагона" (входит в "СДС-Маш") ликвидирует дискриминацию производителя, сообщил ТАСС заместитель гендиректора "Алтайвагона" Станислав Золотарев.

"Скидка для "Алтайвагона" позволит ликвидировать имеющуюся дискриминацию производителя (ранее скидка предоставлялась для нескольких моделей инновационных вагонов производства "Тихвинского вагоностроительного завода" и "Уралвагонзавода", - прим. ТАСС). Также это положительно повлияет на развитие инновационной тележки "Уралвагонзавода", которую совместно будем плодотворно развивать на рынке", - сказал он.

Полувагон прошел испытания в 2016 году по стандартам ОАО "РЖД" и получил положительное заключение, расчеты одобрены Всероссийского НИИ железнодорожного транспорта. Золотарев добавил, что решение позволит поддержать работоспособность "Алтайвагона", сохранить высококвалифицированные кадры, что "необходимо для стабильного экономического развития как моногорода Новоалтайска, так и региона в целом".

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ФАС и само предприятие сообщила, что правление ведомства одобрило скидку на порожний пробег для инновационных вагонов производства "Алтайвагона". Решение было принято на заседании экспертной комиссии большинством голосов. Скидку предоставили на одну модель (12-2143) из двух заявленных в исходном документе. В "Алтайвагоне", следует из публикации "Ъ", намерены пройти надлежащие испытания и далее реализовывать свою продукцию в плотном сотрудничестве с УВЗ. Как пояснили "Ъ" на предприятии, в плане на 2017 год производство 3-4 тыс. полувагонов модели 12-2143.

Скидки на порожний пробег для инновационных вагонов действуют с 2013 года и подразумевает сниженный тариф на движение такого железнодорожного состава без груза. Когда состав инновационных вагонов везет груз затраты по тарифу оплачивает грузоотправитель, когда состав едет без груза - собственник парка.

"Алтайвагон" - один из крупнейших в России заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава. В 2017 году предприятие планирует увеличить объемы выпуска вагонов до 10 тыс. штук, что в 2,8 раза больше, чем в 2016. Годовой оборот завода составит около 22 млрд рублей. На развитие "Алтайвагона" (с учетом кузбасского филиала - "Кемеровохиммаш") в этом году планируется направить 586 млн рублей против 120 млн в 2016 году.