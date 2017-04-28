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СМИ: владелец лицензии на Элегестское месторождение и РЖД обсуждают концессионный проект

Экономика и бизнес Транспорт
28 апреля, 10:52 UTC+3

Для строительства железнодорожной ветки от месторождения с запасами более 1 млрд тонн коксующегося угля создано АО "ТЭПК "Кызыл-Курагино"

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Тувинская энергетическая промышленная корпорация (ТЭПК) Руслана Байсарова, владеющая лицензией на крупное Элегестское угольное месторождение в Туве, намерена создать концессию с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) для строительства железнодорожной ветки Кызыл-Курагино, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомых с ходом переговоров сторон.

ТЭПК в марте учредила АО "ТЭПК "Кызыл-Курагино", которая была создана для строительства одноименной железнодорожной ветки от Элегестского месторождения угля в Туве (410 км). Этот проект предполагается реализовать в рамках концессии с РЖД.

Один из источников "Ъ" говорит, что ТЭПК обещает в скором времени организовать финансирование, но "хочет, чтобы РЖД начало строительство за свой счет, и в монополии, мягко говоря, не рады такой перспективе". Другой собеседник "Ъ" возражает, что финансирование должно идти через совместную проектную компанию за счет кредитов госбанков, и возвратность средств предполагается гарантировать за счет "специального тарифа".

По словам источников "Ъ", тема уже начала обсуждаться в правительстве, но определенность вряд ли появится раньше осени.

В феврале 2016 года, напоминает "Ъ", Руслан Байсаров говорил РБК, что "нецелесообразно обращаться к государству за инвестициями" с учетом того, "что происходит в экономике страны". По его словам, ТЭПК, уже вложившая в проект свыше 10 млрд рублей, планирует инвестировать 25% от общей стоимости в 235 млрд рублей и привлекать кредиты "самых больших банков России".

В 2013 году Руслан Байсаров рассказывал "Ъ", что инвестиции в дорогу могут составить около 195 млрд рублей. Сколько сейчас может стоить строительство Кызыл-Курагино, не раскрывается, нет этой суммы и в паспорте проекта от 2014 года, замечает газета.

Запасы Элегеста - более 1 млрд тонн коксующегося угля, в рамках его разработки планируется построить железную дорогу, а также угольный терминал в бухте Ванино на 15 млн тонн угля в год для экспорта в страны АТР. В 2014 году проект оценивался в сумму около 217 млрд рублей, около 87 млрд рублей предполагалось привлечь из ФНБ, остальные средства должны были предоставить сама ТЭПК (25%) и пул госбанков (35%).

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