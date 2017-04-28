Fesco начала обработку рефконтейнеров на станции Кунцево-2 Московской желдороги

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. "МБ-ФЕСКО Транс" (входит в транспортную группу Fesco) совместно с Центральной дирекцией управления терминально-складским комплексом ОАО "РЖД" начало обработку температурных грузов на станции Кунцево-2 Московской железной дороги, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что это единственный терминал в пределах МКАД, на котором технологически возможно подключение рефрижераторных контейнеров.
В апреле ОАО "РЖД" завершило модернизацию терминала, подготовив инфраструктуру для обработки рефрижераторных контейнеров. "МБ-ФЕСКО Транс" в свою очередь отработало технологию консолидации грузов для отправки в регионы в рамках интермодальной цепочки Fesco на автомобилях и по железной дороге, а также технологию приема крупных партий для дальнейшей доставки грузов по Москве и Московской области в формате небольших партий "до дверей" клиентов. Первый рефрижераторный сцеп с продуктами питания был отправлен со станции Кунцево-2 во Владивосток 22 апреля.
Начало работы на терминале на западе Москвы - часть проекта развития технологии кросс-докинга температурных грузов, которая предполагает оперативную перетарку грузов в контейнеры с других видов транспорта непосредственно на терминале, без длительного хранения. В ближайшее время "МБ-ФЕСКО Транс" планирует открыть еще две кросс-докинг платформы для температурных грузов в непосредственной близости от МКАД, на юге и востоке столичного региона.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. В ее состав входят 20 судов, Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Русская тройка", также в управлении группы находятся около 36 тыс. контейнеров. Головной компанией группы является ОАО "Дальневосточное морское пароходство".