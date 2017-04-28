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Слияние Maersk и Hamburg Sued одобрено советами обеих компаний

Экономика и бизнес Транспорт
28 апреля, 13:07 UTC+3

Cинергетический эффект от сделки оценивается в $350-400 млн уже через пару лет после ее завершения

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Материал из 1 страницы
© EPA/ADAM WARZAWA

КОПЕНГАГЕН, 28 апреля. /ТАСС/. Соглашение купли-продажи между Maersk Line и немецкой Hamburg Suedamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG (Hamburg Sued) одобрено советами обеих компаний, сообщается в совместном заявлении перевозчиков.

Сделка была первоначально объявлена 1 декабря прошлого года. Ее завершение планируется до конца текущего года при условии одобрения регуляторов.

После проверки финансовой документации Hamburg Sued, Maersk подтвердил цену сделки в 3,7 млрд евро.

По расчетам, приведенным в сообщении компаний, синергетический эффект от сделки оценивается в $350-400 млн уже через пару лет после ее завершения.

Синергия будет достигнута в основном за счет интеграции и оптимизации сетей, стандартизации закупок, а также от расширения портфеля и увеличения объемов терминалов APM Terminals.

Hamburg Sud является седьмым крупнейшим контейнерным перевозчиком в мире и лидером в сегменте перевозок север-юг. В результате слияния флот объединенного оператора составит 743 судна совокупной вместимостью 3,9 млн TEU (по сравнению с 3,3 млн TEU у Maersk Line на сегодняшний день), доля рынка возрастет до 18,7% (по сравнению с 16%).

Сделка еще подлежит согласованию с регуляторами. 23 марта 2017 года слияние было одобрено Министерством юстиции США, 10 апреля ЕК одобрила его с рядом условий.

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