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"Таганрогский МТП" в I квартале увеличил перевалку грузов на 38%, до 320 тыс. тонн

Экономика и бизнес Транспорт
28 апреля, 13:51 UTC+3

Положительная динамика обусловлена увеличением объемов экспорта основной номенклатуры грузов порта - металлов и угля

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ТАГАНРОГ, 28 апреля. /ТАСС/. Грузооборот АО "Таганрогский морской торговый порт" (Таганрогский МТП) в январе-марте 2017 года составил 320 тыс. тонн, что на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

"В I квартале 2017 года грузооборот АО "Таганрогский морской торговый порт" (ТМТП, входит в UCL Holding) составил 320 тыс. тонн, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Положительная динамика обусловлена увеличением объемов экспорта основной номенклатуры грузов порта - металлов и угля, а также возобновлением перевозок импортных товаров, произведенных в Турции, в частности, стройматериалов и металлопроката.

Объем обработки генеральных грузов ТМТП вырос в 8 раз, до 85,5 тыс. тонн. При этом перевалка черных металлов и трубной продукции увеличилась в 5 раз, до 54,2 тыс. тонн. Объем обработки грузов в биг-бэгах и ящиках составил 30,2 тыс. тонн, патоки и мелассы - 1,1 тыс. тонн, в прошлом периоде перевалка данных грузов не осуществлялась.

Рост показателей продемонстрировали также насыпные и навалочные грузы. В отчетный период их объем увеличился до 173 тыс. тонн, что на 33% выше относительно аналогичного периода прошлого года. В частности, перевалка угля увеличилась на 34%, руды - на 48%, до 140,5 и 11 тыс. тонн соответственно. Объем зерновых грузов сохранился на уровне прошлого года и составил 17 тыс. тонн. Кроме того, в отчетный период ТМТП было обработано 4,5 тыс. тонн нефтяного кокса, в 2016 году груз не обрабатывался.

Отрицательную динамику продемонстрировали наливные грузы. Показатель их обработки снизился на 26%, до 60,3 тыс. тонн.

Контейнерооборот ТМТП сократился на 42% в связи с уменьшением потока импортных грузов в контейнерах и составил 0,55 тыс. TEU.

В целом за три месяца ТМТП обработано 231 тыс. тонн экспортных грузов и 25 тыс. тонн импортных грузов. Объем каботажной перевалки составил 64 тыс. тонн. Соотношение экспортных и импортных грузов в структуре грузооборота компании составило 72% и 8%, доля каботажных грузов - 20%. Всего за первый квартал текущего года на причалах ТМТП обработано 3 931 железнодорожный вагон и 81 судно.

АО "Таганрогский морской торговый порт" (входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) - основная стивидорная компания, работающая на территории Таганрогского порта. Грузооборот ТМТП в 2016 году составил 1,07 млн тонн (-27% к 2015 году).

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