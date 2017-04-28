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Прибыль UPS продолжает снижаться в 2017 году

Экономика и бизнес Транспорт
28 апреля, 14:21 UTC+3

По итогам прошлого года прибыль UPS сократилась в диапазоне от 46% в логистическом подразделении компании до 4% в подразделении, осуществляющем доставку международных отправлений

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АТЛАНТА, 28 апреля. /ТАСС/. Операционная прибыль United Parcel Service (UPS) продолжила снижаться по итогам первого квартала 2017 года, несмотря на 6% рост выручки, говорится в отчете компании.

Совокупная выручка за первые три месяца этого года увеличилась на 6% и составила $15,3 млрд. Выручка в сегменте доставки внутренних экспресс- отправлений, на долю которых приходится более 60% от совокупной выручки компании, и выручка от доставки международных отправлений выросли одинаково на 4,9%, в то время как доходы логистического бизнеса увеличились на 12,5%, до $2,7 млрд.

Операционная прибыль UPS за отчетный период снизилась на 2,2% к уровню годом ранее и составила $1,78 млрд. Операционная прибыль от внутренних операций сократилась на 2,4%, до $1,08 млрд, международных - на 8%, до $529 млн. Операционная прибыль логистического подразделения увеличилась на 21,8% и составила $179 млн.

По итогам прошлого года прибыль UPS сократилась в диапазоне от 46% в логистическом подразделении компании до 4% в подразделении, осуществляющем доставку международных отправлений. Общая операционная прибыль за год составила $5,47 млрд, что на 29% меньше, чем в 2015 году.

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