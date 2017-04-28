Грузооборот АО "Морской порт Санкт-Петербург" в I квартале вырос на 4,6%, до 1,8 млн тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. "Морской порт Санкт- Петербург" в январе-марте 2017 года перевалил более 1,8 млн тонн грузов, что на 4,6% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

"В I квартале 2017 года АО "Морской порт Санкт-Петербург" (МП СПб, входит в UCL Holding) обработало более 1,8 млн тонн грузов, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Положительная динамика обусловлена ростом перевалки генеральных грузов, объем которых в МП СПб увеличился на 18%, до 1,76 млн тонн. В частности, благодаря наращиванию экспорта стали отечественными металлургическими предприятиями перевалка черных металлов в компании превысила 1 млн тонн - на 57% больше аналогичного показателя 2016 года, перевалка цветных металлов - на 1,2%, до 0,4 млн тонн, что связано с увеличением экспортных отгрузок алюминия.

Также в отчетный период на 44%, до 58,4 тыс. тонн, вырос экспорт пеллет; на 28%, до 18,4 тыс. тонн - объем импортных продовольственных грузов. Перевалка проектных, тяжеловесных и негабаритных грузов осталась на уровне I квартала прошлого года - более 14 тыс. тонн.

Значительный рост показали контейнеры - их перегрузка увеличилась в 2 раза, до 4 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Положительный результат обусловлен открытием для клиентов "МП СПб" сервиса по обработке контейнеров, который помимо стандартных операций по перевалке предоставляет дополнительные услуги. С декабря в "МП СПб" работает контейнерная линия Sea Connect.

Из всей номенклатуры генеральных грузов спад показали металлолом, в 2,7 раза, до 77 тыс. тонн, и накатные грузы - на 28%, до 72 тыс. тонн. Динамика по металлолому связана с уменьшением объемов его закупки в странах-импортерах, а также ростом цен на внутреннем рынке, по накатным грузам - со снижением объемов перевалки легковых автомобилей.

Перевалка насыпных и навалочных грузов через "МП СПб" снизилась в 4,6 раза, до 52 тыс. тонн. Динамика показателя вызвана уменьшением в 21 раз, до 8,4 тыс. тонн, объема перевалки руды. В конце 2016 года грузопоток передан на перевалку другой компании дивизиона UCL Port.

Объем обработки минеральных удобрений навалом снизился в 2,3 раза, до 8,7 тыс. тонн, из-за перераспределения грузопотока в пользу специализированных терминалов России и стран Балтии. Также, на 33%, до 32 тыс. тонн, сократилась перевалка зерновых грузов вследствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры в Турции и Египте - основных импортерах российского зерна.

В целом за три месяца 2017 года экспортный грузопоток "МП СПб" увеличился по сравнению с первым кварталом 2016 года на 16%, до 1,69 млн тонн, импортный уменьшился на 57%, до 0,11 млн тонн. Доля экспорта в структуре грузооборота компании составила 93%, импорта - 7%.

АО "Морской порт Санкт-Петербург" (входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) - крупный оператор, оказывающий услуги по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербурга. Оперирует современными универсальными перегрузочными комплексами генеральных и навалочных грузов, а также специализированными терминалами по обработке ро-ро грузов и контейнеров.

В 2016 году грузооборот компании составил 7,3 млн тонн.