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Аэропорту Махачкалы разрешили принимать широкофюзеляжные самолеты

Экономика и бизнес Транспорт
28 апреля, 15:57 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, апреля. /ТАСС

Получить соответствующее разрешение аэропорт смог после реконструкции и расширения взлетно-посадочной полосы в 2014 году

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МАХАЧКАЛА, 28 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Махачкалы получил разрешение принимать широкофюзеляжные самолеты, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта в пятницу.

"С 3 мая аэропорт Махачкалы впервые допускается к приему и выпуску широкофюзеляжных самолетов. Соответствующие приказы были подписаны руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько", - отметил собеседник агентства.

По его словам, это означает, что дагестанский аэропорт сможет принимать и отправлять самолеты Boeing-767-200, Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и их модификации. В пресс-службе добавили, что получить соответствующее разрешение аэропорт смог после реконструкции и расширения взлетно-посадочной полосы в 2014 году.

Аэропорт Махачкалы после модернизации с каждым годом улучшает основные показатели. По итогам прошлого года, как сообщалось ранее, пассажиропоток транспортного узла увеличился на 23% по сравнению с 2015 годом и составил более 869 тыс. человек.

Единственный аэропорт Дагестана к 2019 году планирует увеличить пассажиропоток до 1 млн человек в год. Сейчас пропускная способность авиаузла на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров. Ежедневно из Махачкалы вылетают восемь-десять самолетов в Москву, четыре раза в неделю совершаются рейсы в Санкт-Петербург. Из Махачкалы можно отправиться в Сургут, выполняются рейсы в Казахстан и Турцию.

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