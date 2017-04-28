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КТСП увеличил финансирование портовой инфраструктуры в I квартале 2017 года на 38,3%

Экономика и бизнес Транспорт
28 апреля, 17:15 UTC+3

Было приобретено грузозахватное оборудование различных видов для оснащения перетарочного комплекса

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП) в первом квартале 2017 года направило на модернизацию мощностей 84,2 млн рублей, что на 38,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Большая часть денежных средств в размере 50,1 млн рублей была направлена на развитие портовой инфраструктуры, включая завершение работ по ремонту и реконструкции объектов инженерно-производственного назначения.

"На расширение парка перегрузочной техники и обновление технологической оснастки терминал перечислил 33,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Было приобретено грузозахватное оборудование различных видов для оснащения перетарочного комплекса, а также заключен договор на поставку двух челночных автоконтейнеровозов Kalmar грузоподъемностью 50 тонн, в комплекте со спредерами типа twin lift.

Компанией также была расширена система видеонаблюдения и усовершенствована ИТ-инфраструктура терминала на сумму 665 тыс. рублей.

ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) - комплекс по перевалке контейнеров на территории четвертого грузового района Большого порта Санкт- Петербурга. В 2016 году контейнерооборот компании составил 557,8 тыс. TEU.

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