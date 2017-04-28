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Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I квартале снизилась на 3,4% - до 14,1 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
28 апреля, 17:55 UTC+3 МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 6% - до 409 млрд руб.

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом квартале 2017 г. снизилась на 3,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 14,1 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 6% - до 409 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 10,7% - до 75 млрд руб.

Долгосрочные обязательства РЖД по состоянию на 31 марта 2017 г. выросли на 7,1%, до 1 трлн руб. В частности, по статье "заемные средства" на 31 марта 2017 г. значится 898 млрд руб. Краткосрочные обязательства снизились на 10,4% и составили 455,2 млрд руб.

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