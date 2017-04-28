Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I квартале снизилась на 3,4% - до 14,1 млрд руб.

Правительство на грани закрытия: повторится ли приостановка работы госучреждений СШАМеждународная панорама 28 апреля, 18:00
Алоян проведет бой с никарагуанцем Кардосой 11 мая за интерконтинентальный титул WBAСпорт 28 апреля, 18:00
Не зажечь в праздники: как избежать лесного пожараОбщество 28 апреля, 18:00
Совет Европы удовлетворен работой Минспорта РФ по борьбе с допингомСпорт 28 апреля, 17:42
Средства для российских библиотек собирают в интернетеСоциальная ответственность 28 апреля, 17:42
Жители Лос-Анджелеса смогут собирать дома в "онлайн-конструкторе"Социальная ответственность 28 апреля, 17:38
Опора на вузы: как наука определит будущее российских регионовОбщество 28 апреля, 17:35
Жюри премии "Аврора" выбрало финалистовСоциальная ответственность 28 апреля, 17:32
Тихвинский вагоностроительный завод инвестирует 300 млн рублей в улучшение условий трудаНовости партнеров 28 апреля, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом квартале 2017 г. снизилась на 3,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 14,1 млрд руб., говорится в отчете компании.
Выручка компании за отчетный период увеличилась на 6% - до 409 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 10,7% - до 75 млрд руб.
Долгосрочные обязательства РЖД по состоянию на 31 марта 2017 г. выросли на 7,1%, до 1 трлн руб. В частности, по статье "заемные средства" на 31 марта 2017 г. значится 898 млрд руб. Краткосрочные обязательства снизились на 10,4% и составили 455,2 млрд руб.