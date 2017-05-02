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ПГК в I квартале 2017 года увеличила погрузку в крытых вагонах из Западной Сибири на 19%

Экономика и бизнес Транспорт
2 мая, 12:24 UTC+3

Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 23% и достиг 962,7 млн т-км

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© Пресс-служба ПГК

НОВОСИБИРСК, 2 мая. /ТАСС/. Новосибирский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в первом квартале 2017 года увеличил объем погрузки на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 332 тыс. тонн. сообщает пресс-служба компании. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 23% и достиг 962,7 млн т-км.

Основную номенклатуру грузов составили лесные и строительные грузы, химическая продукция, минеральные удобрения, продукты перемола, а также товары продовольственного назначения.

Объем погрузки лесных грузов увеличился на 57%, до 21 тыс. тонн. Согласно сообщению, рост достигнут за счет увеличения отправок на экспорт в Китай и страны ближнего зарубежья - Казахстан и Узбекистан, на фоне сохраняющейся тенденции по замещению экспорта круглого леса пиломатериалами российского производства.

Погрузка промышленного сырья выросла в 2 раза, до 38 тыс. тонн, минеральных удобрений - на 71%, до 36 тыс. тонн. Объем погрузки сборных грузов увеличился на 42%, до 33 тыс. тонн, строительных грузов - на 40%, до 18 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Западно-Сибирской железной дороги в адрес грузополучателей Дальневосточной, Восточно- Сибирской, Красноярской, Забайкальской, Северной и Горьковской железных дорог, а также в страны СНГ, Монголию и Китай.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.

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