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На развитие сети федеральных дорог двух Алтаев в 2017 году направлено 3,9 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
2 мая, 13:37 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

Из 171 км федеральных трасс, которые предстоит отремонтировать в текущем году, 59 находятся в Республике Алтай, остальные - в Алтайском крае

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

БАРНАУЛ, 2 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Федеральный бюджет направил в 2017 году 3,9 млрд рублей на ремонт и развитие сети федеральных дорог в двух регионах - Алтайском крае и Республике Алтай, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе подведомственного Росавтодору федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" (Упрдор "Алтай").

"В этом году для двух регионов перечислены 3,9 млрд рублей из федерального бюджета: для Алтайского края - 2,7 млрд, остальное - для Республики Алтай. На эти средства планируется, в том числе, разработка проектов по развитию сети федеральных автодорог, создание искусственных сооружений (водопропускных труб), содержание автодорог. Большая часть средств пойдет на ремонт 171 км федеральных автодорог в Алтайском крае и Республике Алтай", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что из 171 км федеральных трасс, которые предстоит отремонтировать в текущем году, 59 находятся в Республике Алтай, остальные - в Алтайском крае. Так, в крае продолжится капитальный ремонт автодороги Р-256 "Чуйский тракт" за городом Бийск. В 2016 году там были введены в эксплуатацию первые 5 км отремонтированной трассы, в 2017 году к вводу запланированы еще 10 км. На отрезке четырехполосной дороги предусмотрено устройство разделительной полосы - металлического барьерного ограждения, что, по данным Упрдора "Алтай", исключит вероятность лобовых столкновений.

"Чуйский тракт" - важнейшая автодорога общего пользования для Алтая протяженностью 962 км. Она обеспечивает связь Алтая с федеральными трассами Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-258 "Байкал", а через них - с соседними регионами и Монголией.

В ведомстве добавили, что в регионах также запланирован ряд мероприятий для повышения безопасности дорожного движения. Так, в 2016 году зафиксирована положительная динамика по уменьшению аварийности (в Алтайском крае она снизилась на 19%). Совместно с ГИБДД была разработана программа мероприятий по установке комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, что дает положительные результаты на опасных участках. Также будет организовано устройство шумовых полос.

По информации Упрдор "Алтай", в настоящее время около 78% дорог в подведомственных регионах не нуждается в дорогостоящих ремонтах.

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