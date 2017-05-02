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Причал №5-6 ВМТП встретил первое судно после ремонта

Экономика и бизнес Транспорт
2 мая, 13:49 UTC+3

В течение трех дней судно загружали углем с Нерюнгринского разреза

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© АО "Порт Ванино"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Причал №5-6 Ванинского морского торгового порта (АО "Порт Ванино") встретил первое судно после капитального ремонта, сообщается на сайте компании.

Судно "Hong Li" (дедвейт - 26 тыс. т, длина - 170 м, ширина -27 м, флаг - Панама) 30 апреля пришвартовалось к причалу компании для погрузки угля. В течение трех дней судно загружали углем с Нерюнгринского разреза.

После завершения грузовых операций судно взяло курс на Китай.

"Ремонт причала №5-6 позволил оптимизировать производственную деятельность объединенного производственно- перегрузочного комплекса (ОППК-1), сократить количество операций с грузом", - цитируются слова директора по производству Евгения Домского в сообщении.

"Ванинский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных компаний в порту Ванино, в состав которой наряду с универсальными причалами входят специализированные терминалы: паромный, контейнерный и глиноземный, а также портовый флот, выполняющий швартовые операции, перевозку пассажиров и снабжение судов водой. Грузооборот стивидорной компании "Порт Ванино" по итогам 2016 года составил 8,04 млн тонн грузов (+27,5% к 2015 году).

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