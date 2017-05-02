Главгосэкспертиза одобрила строительство навалочного терминала в порту Тамань

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проект первого этапа строительства терминала навалочных грузов в морском порту Тамани, пропускная способность которого составит 35 млн тонн в год, говорится в материалах ведомства.

Таманский терминал навалочных грузов предназначен для перевалки на экспорт каменного угля различных марок, полезных руд, гранулированной серы и минеральных удобрений. Пропускная способность терминала составит 20 млн тонн угля, а также по 5 млн тонн полезных руд, гранулированной серы и минеральных удобрений в год.

Финансирование строительства планируется вести за счет собственных средств заказчика - АО "ОТЭКО".

Как сообщалось, отгрузка первой экспортной партии запланирована на февраль 2018 года.

Ранее генеральный директор транспортно-логистической компании ОТЭКО Сергей Губинец в интервью ТАСС рассказывал, что до 2021 года в порту Тамани планируется построить восемь заводов. Общий объем инвестиций ОТЭКО составит около $8 млрд до конца 2021 года.

Индустриальный парк ОТЭКО, в частности, будет состоять из высокотехнологичных заводов общей мощностью 11 млн тонн: завода по производству аммиака мощностью 2,5 млн тонн в год, по производству карбамида (2 млн тонн в год), по производству метанола (3,5 млн тонн в год), по переработке широкой фракции легких углеводородов (1 млн тонн в год), по получению высокооктановых компонентов бензина из сжиженных углеводородных газов (1 млн тонн в год) и установки для получения высокооктановых компонентов бензина из нафты (1 млн тонн в год).

В агропромышленный кластер войдут завод по переработке сои (до 1 млн тонн в год), завод по производству комбикормов (до 0,5 млн тонн в год) и высокотехнологичный тепличный комплекс (до 0,55 млн тонн в год).

Кроме того, в индустриальный парк войдут терминальные перегрузочные комплексы: Таманский зерновой терминал (перевалка 14,5 млн тонн в год), Таманский терминал навалочных грузов (35 млн тонн в год), перевалочная база крупногабаритных и тяжеловесных грузов (300 тыс. тонн в год), Таманский универсальный терминал (3 млн TEU в год), Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и СУГ с реконструкцией Таманской базы СУГ и строительством нового причального комплекса СУГ (перевалочная мощность - 20 млн тонн в год).

Группа компаний "ОТЭКО" является крупнейшим частным инвестором в портовую инфраструктуру юга России. С начала 2000-х годов ОТЭКО реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.

Входящая в ГК "ОТЭКО" компания "Таманьнефтегаз" построит 3,5 км железнодорожных путей общего пользования, примыкающих к развивающейся железнодорожной инфраструктуре полуострова Тамань. Новая ветка позволит увеличить объем перевозок в сторону терминалов ОТЭКО до 70 млн тонн в год. Объем инвестиций составит 362 млн рублей.