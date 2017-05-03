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Субсидии на утилизацию судов обменяют на отказ от использования других инструментов

Экономика и бизнес Транспорт
3 мая, 11:06 UTC+3

Субсидия по аналогии с автопромом выдается компаниям на строительство нового судна в обмен на утилизацию старого возрастом не менее 30 лет

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство утвердило правила получения субсидии на утилизацию судов, сходные по принципу с программой утилизации в автопроме. Однако на субсидию в размере 10-15% стоимости нового судна смогут рассчитывать только компании, не использующие другие инструменты господдержки, сообщает газета "Коммерсантъ".

Субсидия по аналогии с автопромом выдается компаниям на строительство нового судна в обмен на утилизацию старого возрастом не менее 30 лет. Утилизируемое судно должно в течение последних пяти лет числиться в Государственном судовом реестре или Российском международном реестре судов и может быть сдано на утилизацию после 1 января 2016 года.

Согласно публикации, размер субсидии рассчитывается по формуле и зависит от типа и характеристик как нового судна, так и сданного на утилизацию. То есть тип утилизируемого судна в принципе должен соответствовать типу нового флота, отмечает газета.

Можно получить грант и в случае сдачи на утилизацию нескольких судов различных типов. Максимальная субсидия предусмотрена для строительства новых пассажирских судов - 15% от стоимости без учета НДС, для других судов - 10%. В целом размер субсидии рассчитывается по формуле с учетом базовой ставки 35 тыс. рублей, валовой вместимости судна, сданного на утилизацию, и коэффициента нового судна.

Для "технического флота", а также рыбопромысловых судов действует иная формула расчета субсидии - по порожнему водоизмещению, которое у нового судна должно отличаться от старого не более чем на 15% в любую сторону. Для этих типов судов размер гранта - 10% и не более 70 млн рублей.

Основная претензия отрасли к постановлению - тот факт, что, если судовладелец претендует на грант, он не имеет права на другие меры господдержки (субсидирование части процентной ставки по кредитам, льготный лизинг), отмечает "Ъ".

Всего в бюджете на 2017 год на грант выделено 393,7 млн рублей, на 2018 год - 371,2 млн рублей, на 2019 год - 289,8 млн рублей, пишет "Ъ". Согласно правилам, субсидии предоставляются в пределах этих лимитов.

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