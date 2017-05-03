"Уральские авиалинии" направят на дивиденды 1,3 млрд руб. из расчета 8 тыс. руб. на акцию

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Акционеры "Уральских авиалиний" на общем собрании 27 апреля одобрили выплату дивидендов за 2016 год в объеме 1 млрд 276 млн 504 тыс. руб. или 8 тыс. руб. на акцию, следует из решения акционеров.

Дивиденды будут выплачены в денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 мая.

Прибыль в размере 1 млрд 415 млн 158 тыс. руб. будет направлена в фонд накопления.

За 2015 г. "Уральские авиалинии" дивиденды не выплачивали.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний. По итогам 2016 г. ее услугами воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов концерна Airbus, перевозчик эксплуатирует 39 авиалайнеров.