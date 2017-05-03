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Строительство порта "Бронка" признано стратегическим проектом Петербурга

Экономика и бизнес Транспорт
3 мая, 11:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, мая. /ТАСС

Данное решение дает возможность выделять инвестору земельные участки без проведения торгов и предоставлять ряд льгот

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Строительство многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка" признано стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном сайте Смольного.

"Признать инвестиционный проект "Строительство объектов капитального строительства водного транспорта, коммунального обслуживания, объектов железнодорожного транспорта и складов, входящих в многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка" стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга, а общество с ограниченной ответственностью "Феникс" стратегическим инвестором", - говорится в документе. Данное решение дает возможность выделять инвестору земельные участки без проведения торгов и предоставлять ряд льгот.

Ранее власти Санкт-Петербурга разделили реализацию проекта "Бронка" на два этапа с целью оптимизации сроков запуска объектов. Первый этап включает строительство административного здания государственного контрольного органа, здание надзорного органа комплектации и досмотра контейнеров, центрального-распределительного пункта, центральной котельной, насосной станции. Срок окончания был установлен на 31 августа 2016 года.

Вторым этапом было предусмотрено до 18 марта 2017 года строительство ремонтной мастерской, гаража-склада и убежища. Также обсуждается возможность создания особой экономической зоны в порту "Бронка", который, как ожидается, станет самым глубоководным на Балтике.

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка" возводится в черте Большого морского порта Санкт-Петербург. За частные средства планируется построить шесть причалов общей перевалочной мощностью 1,9 млн стандартных контейнеров в год и 260 тыс. единиц колесной техники.

По словам исполнительного директора строительной компании Алексея Шуклецова, на сооружение подходных каналов, дноуглубление, развитие транспортной инфраструктуры российский бюджет израсходовал 16,8 млрд рублей, частных инвестиций вложено 42,8 млрд рублей.

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