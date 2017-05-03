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ПГК заключила контракт на перевозки продукции компании "Кроношпан"

Экономика и бизнес Транспорт
3 мая, 11:27 UTC+3

Первая отправка в рамках долгосрочного соглашения запланирована на май 2017 года

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. АО "Первая грузовая компания" и ООО "Кроношпан" подписали контракт на перевозки сырья и готовой продукции холдинга, сообщает пресс-служба железнодорожного оператора.

"Исполнительный директор АО "Первая грузовая компания" (ПГК) Александр Сапронов и генеральный директор компании ООО "Кроношпан" Ардашер Курбаншо в рамках деловой встречи на международной выставке TransRussia/TransLogistica подписали долгосрочный сервисный контракт на перевозки сырья и готовой продукции предприятий группы", - говорится в сообщении.

Контракт заключен сроком на год и предусматривает до 1 тыс. вагоноотправок в крытых вагонах ПГК ежемесячно. Комплекс логистических услуг ПГК, помимо гарантированного предоставления вагонов, включит оплату груженого тарифа, разработку схем погрузки и организацию погрузочно- разгрузочных операций.

Продукция лесопереработки (древесные плиты и ламинированные покрытия) проследуют с производственных площадок "Кроношпана" в Московской области и Уфе по всей территории России, а также в страны Средней Азии. Первая отправка в рамках долгосрочного соглашения запланирована на май 2017 года.

"Кроношпан" - ведущий европейский производитель древесных плит и напольных ламинированных покрытий. Группа владеет более 40 деревообрабатывающими заводами, в том числе 3 заводами в России: в Подмосковье - в городах Егорьевск и Электрогорск, а также в г. Уфа в Республике Башкортостан. Запланировано строительство предприятий в Калужской и Калининградской областях.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.

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