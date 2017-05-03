Погрузка на сети ЗСЖД в январе-апреле увеличилась на 9,4%, до 101 млн тонн

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НОВОСИБИРСК, 3 мая. /ТАСС/. Объем погрузки на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-апреле 2017 года составил 100,8 млн тонн, что на 9,4% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
В апреле на ЗСЖД погружено 25,4 млн тонн грузов, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С начала года каменный уголь (основную номенклатуру железной дороги) погрузили в объеме 77,8 млн тонн, что на 11,9% превышает показатель, достигнутый в январе-апреле прошлого года. В апреле погрузка каменного угля была выполнена в объеме 19,4 млн тонн (+12,5%).
На железной дороге с начала года также погружено:
- нефтегрузов - 6,4 млн тонн (+10,6% к январю-апрелю 2016 года);
- кокса - 2,4 млн тонн (+5,1%);
- черных металлов - 2,3 млн тонн (+2%);
- железной руды - 3,3 млн тонн (-3,1%);
- строительных грузов - 2,2 млн тонн (-6,5%).
Эксплуатационный грузооборот в январе-апреле текущего года увеличился на 11,2% к аналогичному периоду прошлого года и составил 98,9 млрд тонно-км. В апреле эксплуатационный грузооборот составил 24,6 млрд тонно-км (+10,5% к апрелю 2016 года).