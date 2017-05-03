"Порт Высоцкий" в январе-апреле увеличил перевалку угля на 16%, до 2,26 млн тонн

ВЫСОЦК, 3 мая. /ТАСС/. "Порт Высоцкий" (порт Высоцк, Ленобласть) в январе-апреле 2017 года перевалил 2,26 млн тонн энергетического угля, что на 16% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба стивидорной компании.

В апреле 2017 года через Высоцкий угольный терминал отгружено 622,6 тыс. тонн угля.

ООО "Порт Высоцкий" образовано в 2004 году. Компания оказывает услуги в морском порту Высоцк (Ленинградская область). Специализируется на перевалке российского энергетического угля. Грузооборот компании в 2016 году составил 6,14 млн тонн (+8,2% к 2015 году).