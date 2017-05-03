Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Порт Высоцкий" в январе-апреле увеличил перевалку угля на 16%, до 2,26 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
3 мая, 12:33 UTC+3

В апреле 2017 года через Высоцкий угольный терминал отгружено 622,6 тыс. тонн угля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЫСОЦК, 3 мая. /ТАСС/. "Порт Высоцкий" (порт Высоцк, Ленобласть) в январе-апреле 2017 года перевалил 2,26 млн тонн энергетического угля, что на 16% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба стивидорной компании.

В апреле 2017 года через Высоцкий угольный терминал отгружено 622,6 тыс. тонн угля.

ООО "Порт Высоцкий" образовано в 2004 году. Компания оказывает услуги в морском порту Высоцк (Ленинградская область). Специализируется на перевалке российского энергетического угля. Грузооборот компании в 2016 году составил 6,14 млн тонн (+8,2% к 2015 году).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"
2
Эрдоган призвал Россию срочно снять все торговые ограничения
3
Эрдоган назвал эффективным сотрудничество с РФ по Сирии
4
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама