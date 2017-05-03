ПГК в I квартале увеличила объем перевозок в полувагонах на Московской желдороге на 14%

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Московский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-марте 2017 года перевез в полувагонах по Московской железной дороге 631 тыс. тонн грузов, на 14% увеличив показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ПГК.

Грузооборот вырос на 16% и достиг 489 млн т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок в полувагонах на Московской магистрали выросла с 8% до 9%.

Основную номенклатуру перевозок составили черные металлы, металлолом, химические и минеральные удобрения, строительные грузы, промышленное сырье и формовочные материалы.

Рост, по данным компании, связан с привлечением к перевозкам в полувагонах грузов новых номенклатур: минеральных и химических удобрений в биг-бегах, стройматериалов.

В частности, объемы погрузки лома черных металлов выросли на 21%, до 278 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - на 11%, до 17 тыс. тонн. Кроме того, в январе-марте 2017 филиал перевез около 50 тыс. тонн минеральных и химических удобрений, 17 тыс. тонн строительных грузов (в аналогичный период прошлого года погрузка в полувагоны не осуществлялась).

В отчетный период внутренние перевозки выросли на 8%, до 564 тыс. тонн. Объем экспортных перевозок увеличился на 42% и составил 46 тыс. тонн.

Грузы отправлялись в полувагонах со станций МЖД преимущественно в адрес предприятий Центрального региона России, грузополучателей Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Горьковской и Северной магистралей, на экспорт в Литву и Латвию.