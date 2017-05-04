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ФАС отказала управляющей компании НПФ "Благосостояние" в покупке "УВЗ-Логистик"

Экономика и бизнес Транспорт
4 мая, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

ООО "УВЗ-Логистик" основано в 2010 году, входит в транспортную группу корпорации "Уралвагонзавод". Осуществляет железнодорожные грузоперевозки

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не удовлетворила ходатайство управляющей компании НПФ "Благосостояние" - ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" - о покупке 100% "УВЗ-Логистик", говорится в материалах службы.

Как отмечает ФАС, 5 из 6 членов совета директоров НПФ "Благосостояние" избираются лицами, аффилированными с РЖД. Таким образом, в случае заключения сделки РЖД сможет "в одностороннем порядке воздействовать на общие условия предоставления железнодорожного подвижного состава".

В антимонопольной службе также напомнили, что ранее "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочернее общество РЖД) получила разрешение на использование всех основных производственных средств "УВЗ-Логистик". При этом ФАС обязала ФГК и РЖД принять меры по обеспечению конкуренции и недопущению создания дискриминационных условий на рынках грузоперевозок, однако это предписание не исполнялось надлежащим образом.

ООО "УВЗ-Логистик" основано в 2010 году, входит в транспортную группу корпорации "Уралвагонзавод". Осуществляет железнодорожные грузоперевозки.

Как ранее сообщалось, АО "Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод" (входит в УВЗ) и ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" достигли соглашения о приобретении "УВЗ Логистик". При этом парк "УВЗ-Логистик", согласно условиям сделки, должен был остаться под управлением ФГК.

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