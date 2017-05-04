"Ингосстрах" застраховал Магаданский морской порт на 1,37 млрд рублей

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МАГАДАН, 4 мая. /ТАСС/. Филиал СПАО "Ингосстрах" в Магаданской области победил в трех открытых конкурсах на право оказания услуг по страхованию, проведенных ПАО "Магаданский морской торговый порт", сообщается на сайте страховой компании. Общая страховая защита для ПАО "ММТП" составила 1,37 млрд рублей.
"Страховой защитой обеспечено движимое и недвижимое имущество, суда, а также специальная техника и передвижное оборудование порта", - говорится в сообщении.
Также в рамках договоров страхования имущества и передвижного оборудования застрахованы предпринимательские риски от перерыва в деятельности предприятия.
Договоры заключены сроком на один год.