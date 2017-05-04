СМИ: Салман Бабаев уходит с поста вице-президента РЖД

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Салман Бабаев уходит с поста вице-президента по коммерческой деятельности ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сообщает газета "Коммерсантъ".

"ОАО "РЖД" покидает один из ключевых топ-менеджеров - вице-президент по коммерческой деятельности Салман Бабаев, он уходит на пенсию", - пишет "Ъ" со ссылкой на источники на рынке и в компании.

Кроме того, по данным газеты, о прекращении полномочий члена правления свидетельствует сообщение РЖД по итогам заседания совета директоров, которое состоялось 2 мая; имя не называется.

В компании от комментариев отказались, но сам Бабаев подтвердил информацию "Ъ", пояснив, что "давно хотел отдохнуть". Преемник пока неизвестен, один из собеседников "Ъ" говорит, что временно руководство коммерческим блоком возьмет на себя старший вице-президент Вадим Михайлов.

Салман Бабаев начал карьеру в железнодорожной отрасли в 1978 году с должности помощника составителя поездов станции Комсомольск-на-Амуре. В 2002 году возглавил Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) МПС, в 2003 году стал вице-президентом ОАО "РЖД". В 2007-2011 годах был гендиректором "Первой грузовой компании" (ПГК), в марте 2011 года стал вице-президентом ОАО "РЖД" по коммерческой деятельности.