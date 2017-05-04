Новые рейсы открываются из пяти городов России в Геленджик

Отец хоккеиста Тарасенко считает, что "Сент-Луису" не хватает опыта в серии с "Нэшвиллом"Спорт 4 мая, 13:27
Путин открыл в Кремле крест в память о великом князе Сергее АлександровичеОбщество 4 мая, 13:22
"Умные" счетчики энергии помогают снизить потери на 10–30%Экономика и бизнес 4 мая, 13:17
Погрузка на сети Забайкальской желдороги в январе-апреле составила более 5 млн тоннТранспорт 4 мая, 13:10
Подозреваемый в превышении полномочий омский вице-премьер Гребенщиков ушел в отставкуПолитика 4 мая, 13:01
ФК "Томь" рискует не пройти вовремя лицензирование на следующий сезонСпорт 4 мая, 12:52
Бюджет РФ в апреле получил 18,5 млрд руб. допдоходов от нефти вместо 64,5 млрд руб.Экономика и бизнес 4 мая, 12:35
Супруг британской королевы прекратит исполнять общественные обязанностиМеждународная панорама 4 мая, 12:31
Суд вернул в прокуратуру дело экс-полпреда на Сахалине об экстремизмеПроисшествия 4 мая, 12:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Геленджик в летнем сезоне примет новые авиарейсы из пяти городов России. Авиасообщение продлится до конца сентября, сообщили в четверг в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Базэл Аэро".
"Компания "Базэл Аэро" сообщает об открытии пяти новых рейсов из городов России в Геленджик. В летние месяцы авиакомпания ("ЮВТ АЭРО") начнет полеты из Казани, Уфы, Белгорода, Перми и Самары", - уточняется в сообщении.
С 13 июня аэропорт Геленджика примет первый рейс из Казани - самолеты по этому рейсу будут прилетать по вторникам и субботам. На следующий день на курорте приземлится авиалайнер из Уфы, рейсы из этого города будут выполняться по средам. С 15 июня по четвергам установится авиасообщение Геленджика с Белгородом, а с 17 и 20 июня - с Пермью и Самарой. Пассажиров будут перевозить на воздушных судах CRJ-200 вместимостью 50 человек.
Ранее ТАСС сообщал, что аэропорты Краснодарского края в летний сезон 2017 года (с 26 марта по 28 октября) будут обслуживать новые международные направления - рейсы из Армении (Гюмри), Грузии, Израиля, Молдовы, Турции (Даламан).