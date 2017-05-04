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Новые рейсы открываются из пяти городов России в Геленджик

Экономика и бизнес Транспорт
4 мая, 13:16 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, мая. /ТАСС

С 13 июня аэропорт Геленджика примет первый рейс из Казани - самолеты по этому рейсу будут прилетать по вторникам и субботам

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КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Геленджик в летнем сезоне примет новые авиарейсы из пяти городов России. Авиасообщение продлится до конца сентября, сообщили в четверг в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Базэл Аэро".

"Компания "Базэл Аэро" сообщает об открытии пяти новых рейсов из городов России в Геленджик. В летние месяцы авиакомпания ("ЮВТ АЭРО") начнет полеты из Казани, Уфы, Белгорода, Перми и Самары", - уточняется в сообщении.

С 13 июня аэропорт Геленджика примет первый рейс из Казани - самолеты по этому рейсу будут прилетать по вторникам и субботам. На следующий день на курорте приземлится авиалайнер из Уфы, рейсы из этого города будут выполняться по средам. С 15 июня по четвергам установится авиасообщение Геленджика с Белгородом, а с 17 и 20 июня - с Пермью и Самарой. Пассажиров будут перевозить на воздушных судах CRJ-200 вместимостью 50 человек.

Ранее ТАСС сообщал, что аэропорты Краснодарского края в летний сезон 2017 года (с 26 марта по 28 октября) будут обслуживать новые международные направления - рейсы из Армении (Гюмри), Грузии, Израиля, Молдовы, Турции (Даламан).

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