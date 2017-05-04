Погрузка на сети Забайкальской желдороги в январе-апреле составила более 5 млн тонн

ЧИТА, 4 мая. /ТАСС/. Погрузка на сети Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-апреле 2017 года составила более 5 млн тонн грузов, что на 0,5% ниже показателя прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.

Объем погрузки грузов по номенклатурам в январе-апреле 2017 года составил:

- угля - 3,2 млн тонн (+6,6%),

- строительных грузов - 499 тыс. тонн (-22,1%),

- импортных грузов - 406,7 тыс. тонн (+56,6%),

- нефти и нефтепродуктов - 279,5 тыс. тонн (-43,3%),

- лесных грузов - 155,6 тыс. тонн (-7,2%),

- зерна - 143,6 тыс. тонн (-27,2%),

- жмыхов - 61 тыс. тонн (увеличение почти в 2 раза),

- металлолома - 47,6 тыс. тонн (-16,3%),

- метизов - 24,4 тыс. тонн (-4,2%),

- огнеупорных материалов - 28,2 тыс. тонн (увеличение более чем в 2 раза),

- руды цветной - 18,6 тыс. тонн (-1,9%),

- комбикормов - 8,4 тыс. тонн (+18,7%),

- продуктов перемола зерна - 8,9 тыс. тонн (-27,2%),

- промышленного сырья - 4,5 тыс. тонн (-19%).

Грузооборот за отчетный период 2017 года составил 89,8 млрд тонно-км (+9,3%).

По оперативной информации, в апреле 2017 года на ЗабЖД погружено 1,1 млн тонн различных грузов, что ниже аналогичного показателя предыдущего года на 4,7%. Грузооборот вырос до 22,2 млрд тонно-км (+7,4%).