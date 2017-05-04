Транзитные перевозки по ДВЖД через МТК "Приморье-1" в январе-апреле превысили 3 тыс. TEU

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая. /ТАСС/. Перевозки транзитных контейнеров по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") через международный транспортный коридор (МТК) "Приморье-1", связывающий северные провинции Китая с портами Находки и Владивостока, в январе-апреле 2017 года составили 3,05 тыс. TEU, что сопоставимо с результатами всего прошлого года, когда через транспортный коридор прошло 3247 TEU, сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
В апреле было отправлено 1,01 тыс. TEU.
В сообщении отмечается, что для привлечения клиентов, были оптимизированы стоимостные условия на всем пути следования груза по территории России, усовершенствована технология передачи грузов через погранпереход Гродеково (РФ) - Суйфэньхэ (КНР), установлен понижающий коэффициент к железнодорожному тарифу на групповые отправки и контейнерные поезда.
Транзитный груз из Владивостока и Находки по МТК "Приморье-1" отправляется морским путем в Южную Корею, Японию и на юг Китая. В структуре груза наибольший объем занимают пиломатериалы, также перевозятся и сельскохозяйственные товары, такие как соевые бобы, кукуруза, крахмал и рис.